Hakkında ‘Dik durabiliyor’ denmişti! Meğer eşi ve çocuklarıyla… 9 yıldır komada olan Kenan Işık’ın o fotoğrafı çok konuşuldu!

Kenan Işık'ın o fotoğrafını ilk kez göreceksiniz! Yakın dostu Ozan Zeybek, Işık'ın sağlık durumu hakkında son olarak ''Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Yıllar önceki aile fotoğrafı herkesi şaşırttı. ''Hiç görmedik'' yorumları geldi. İşte Kenan Işık ve ailesi...