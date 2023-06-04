Eda Ece ile müstakbel eşi Buğrahan Tuncer'den sarmaş dolaş kareler! Düğün öncesi sürprizi sosyal medyayı salladı ilk yorum Sinem Kobal'dan...
Eda Ece ile müstakbel eşi Buğrahan Tuncer'den sarmaş dolaş kareler! Düğün öncesi sürprizi sosyal medyayı salladı, ünlü çifte ilk yorum Sinem Kobal'dan geldi. Buğrahan Tuncer ile evlilik arifesindeki Eda Ece sarı saçından vazgeçmişti... Yeni imajıyla gündeme bomba gibi düşen Eda Ece geçtiğimiz günlerde mesleğe ara verdiği iddiasıyla adından söz ettirmişti. Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'in düğününe sayılı günler kala arkadaşlarından gelen sürpriz dikkat çekti.
04.06.2023 16:04 - Son Güncelleme: 04.06.2023 16:08
Eda Ece ile müstakbel eşi Buğrahan Tuncer'den sarmaş dolaş kareler! Ünlü çiftin arkadaşlarından gelen düğün öncesi sürprizi sosyal medyayı salladı, ikiliye ilk yorum Sinem Kobal'dan geldi.
MESLEĞİ BIRAKIYOR MU?
İmaj değişikliğine giden Eda Ece hakkında geçtiğimiz günlerde bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, Haziran ayında muradına eriyor.
Düğün öncesi sarı saçından vazgeçen Eda Ece yeni imajıyla dikkat çekmişti. Ancak Ece hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.