Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın! "Çocuk babasının kopyası" Anne Başak Dizer Tatlıtuğ sır gibi saklıyordu tatilden paylaştı yorum yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın! Görenler, "Çocuk babasının kopyası" yorumları yapıyor. Anne Başak Dizer Tatlıtuğ sır gibi saklıyordu... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çocukları Kurt Efe ile Barcelona tatiline çıktı. Tatilden peş peşe paylaşımlar yapan Başak Dizer Tatlıtuğ'un Instagram'ını görenler, Kurt Efe'yi babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetirken, "Çocuğu ne zaman tam göreceğiz?" yorumları da yapmayı ihmal etmedi.
04.06.2023 16:44 - Son Güncelleme: 04.06.2023 16:53
"ÇOCUK BABASININ KOPYASI"
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'ye bakın! Anne Başak Dizer Tatlıtuğ oğlunu sır gibi saklıyordu, tatilden paylaştı "Çocuk babasının kopyası" yorumları yağdı
2016 yılında evlenen çift geçtiğimiz yıl oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Bugüne kadar oğullarının yüzünü sır gibi saklayan çiftten Başak Dizer yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.