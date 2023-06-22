41 yaşındaki güzelden yazlık pozlar! Görenler: ’’Evlilik yaramış’’ Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere uzandı!

Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteri ile son ayların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Yazı getiren güzel oyuncu mini şortunu çekti çimlere oturdu. Peş peşe paylaşımlar yapan 41 yaşındaki ünlü ismi görenler ''Evliik yaramış'' , ''Yıllar geçse de güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...