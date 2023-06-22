41 yaşındaki güzelden yazlık pozlar! Görenler: ''Evlilik yaramış'' Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere uzandı!
Hayat Bilgisi dizisi ile tanınan ve adını duyuran başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, kariyerindeki en büyük çıkışını Yaprak Dökümü dizisiyle gerçekleştirdi. Törpü Yeliz karakterinden sonra canlandırdığı Leyla rolüyle izleyicilerin hafızalarına kazınan Bahadır, şu günlerde Ömer dizisinde Selehattin Paşalı ile başrolü paylaşıyor. Gökçe Bahadır, televizyon dünyasına giriş yaptığı Hayat Bilgisi dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından, Yaprak Dökümü dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve büyük bir çıkış yakaladı.
Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteri ile son ayların en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan Gökçe Bahadır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl müzisyen sevgilisi Emir Ersoy ile dünyaevine giren Bahadır son olarak sosyal medya paylaşımı ile çok konuşuldu. Yazı getiren güzel oyuncu mini şortunu çekti çimlere oturdu. Peş peşe paylaşımlar yapan 41 yaşındaki ünlü ismi görenler ''Evliik yaramış'' , ''Yıllar geçse de güzelsin'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...
Gökçe Bahadır, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatlleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ünlü oyuncuyu şimdilerde Instagram'da 1 milyonu aşkın kişi takip ediyor.
SON PAYLAŞIMI OLAY!
Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır mini şortunu çekti, çimlere oturdu. O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.