Vav TV İzle
Haberler Magazin Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: "Allah ayırmasın"

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: "Allah ayırmasın"

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumruları görenler, "Allah ayırmasın" yorumları yaptı. Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Hakkı Bulut Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile 60. evlilik yıl dönümlerini kutladı. İşte 77 yaşındaki Hakkı Bulut ve eşi...

19.08.2022 10:12 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:17
Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: Allah ayırmasın

"ALLAH AYIRMASIN"

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: Allah ayırmasın

77 yaşındaki Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile evlilik yıldönümlerini kutladı. 60. Evlilik yıldönümlerinde eşi ile birlikte yemeğe çıkan Hakkı Bulut, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Bulut, o karenin altına ise şu notu düştü:

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: Allah ayırmasın

"Bu akşam saat 19.00. Florya. Yeşilköy. Sarı Restoran'da 60 yıllık evlilik hayatımızın yıl dönümü. Eşim Saadet'le birlikte bu mutluluğun birlikteliğin sevincini kutlarken. Herkese de mutluluklar diliyorum."

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: Allah ayırmasın

İşte başta Hakkı Bulut ve eşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: Allah ayırmasın

ZAFER ERGİN

SON DAKİKA