Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: "Allah ayırmasın"
Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumruları görenler, "Allah ayırmasın" yorumları yaptı. Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Hakkı Bulut Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile 60. evlilik yıl dönümlerini kutladı. İşte 77 yaşındaki Hakkı Bulut ve eşi...
19.08.2022 10:12 - Son Güncelleme: 19.08.2022 10:17
"ALLAH AYIRMASIN"
Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı.
77 yaşındaki Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile evlilik yıldönümlerini kutladı. 60. Evlilik yıldönümlerinde eşi ile birlikte yemeğe çıkan Hakkı Bulut, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Bulut, o karenin altına ise şu notu düştü: