Hakkı Bulut eşi Saadet ile evliliğinin 60. yılını aşkla kutluyor! Çifte kumrular sosyal medyayı salladı görenler: "Allah ayırmasın"

77 yaşındaki Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, eşi Saadet Bulut ile evlilik yıldönümlerini kutladı. 60. Evlilik yıldönümlerinde eşi ile birlikte yemeğe çıkan Hakkı Bulut, eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Bulut, o karenin altına ise şu notu düştü: