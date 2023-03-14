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Haberler Magazin Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla hayranlarını şoke etti. Gelinlikli pozlarını yayınlayan oyuncu, evlendiğini duyurdu. "Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine" ifadelerini kullanan Yılmazkaya'nın paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. Ecem Erkek de eski rol arkadaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Öte yandan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın nikahtan kareleri ve biricik eşi...

takvim.com.tr
14.03.2023 22:29 - Son Güncelleme: 14.03.2023 22:46
Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Gelinlikli pozlarını yayınlayan Yılmazkaya, şu ifadeleri kullandı: "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine... Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik...

Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Kolay değildi iki ayrı insanın ortak "evet"i... Ona da cesaret ettik... Bir süre önce... Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye.

Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde... Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok!

Meltem Yılmazkaya evlendi! “Biz vardık murada” diyen Meltem’e ilk yorum Ecem Erkek’ten! Eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü müzisyenle...

İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim... Seni... Bizi seviyorum"

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