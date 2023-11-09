Hakan Ural'ın kızı Melisa babası ve kardeşi Gisela'yı paylaştı Gisela'nın son halini gören söylemeden edemedi "Nasıl da büyümüş"

Hakan Ural henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la nikah masasına oturdu ve çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı oldu. Sibel Can'la 11 yıl evli kalan Ural, 2002 senesinde tanıştığı Ezgi Can Ural ile 2005'te dünyaevine girdi. Ural'ın bu evlilikten de Gisela adını verdiği bir kızı oldu. Şimdilerde çocuklarıyla bol bol poz veren Hakan Ural bu kez kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündemde. Melisa, babasının ikinci evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşi Gisella'yı paylaştı. Hakan Ural'ın kızı Gisella, babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti.