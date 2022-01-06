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Hakan Ural'ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı 'tutuklayın...' Onun da artık sabrı kalmayınca...

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü aynı zamanda sosyal medyaya da. Herkes gibi koronavirüsten yılan Hakan Ural bakın sosyal medyada nasıl isyan etti.

06.01.2022 08:55 - Son Güncelleme: 06.01.2022 08:55
Hakan Ural’ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı ’tutuklayın...’ Onun da artık sabrı kalmayınca...

Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olan ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hakan Ural'ın yaptığı koronavirüs paylaşımı çok konuşuldu.

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Hakan Ural’ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı ’tutuklayın...’ Onun da artık sabrı kalmayınca...

Hakan Ural bir süre önce koronavirüse yakalandı. Süreci hastanede geçiren ve sağlığına kavuşan Hakan Ural son sosyal medyada ilginç bir paylaşım yaptı.

Hakan Ural’ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı ’tutuklayın...’ Onun da artık sabrı kalmayınca...

Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural artan vaka sayıları sonrasında sosyal medyada isyan etti.

Hakan Ural’ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı ’tutuklayın...’ Onun da artık sabrı kalmayınca...

Ural yaptığı paylaşımda "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

Hakan Ural’ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı ’tutuklayın...’ Onun da artık sabrı kalmayınca...

Sonrasında da koronavirüd varyantlarının yer aldığı bir listeyi 'bu olacak iş değil' notuyla paylaştı.

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