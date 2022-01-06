Hakan Ural'ın kafası bozuldu kendi usulünce bastı isyanı 'tutuklayın...' Onun da artık sabrı kalmayınca...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü aynı zamanda sosyal medyaya da. Herkes gibi koronavirüsten yılan Hakan Ural bakın sosyal medyada nasıl isyan etti.
06.01.2022 08:55
- Son Güncelleme: 06.01.2022 08:55
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu olan ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Hakan Ural'ın yaptığı koronavirüs paylaşımı çok konuşuldu.
Hakan Ural bir süre önce koronavirüse yakalandı. Süreci hastanede geçiren ve sağlığına kavuşan Hakan Ural son sosyal medyada ilginç bir paylaşım yaptı.