Ebru Gündeş ile Yaşar İpek’in aşk haberine Seren Serengil’den bomba yorum! Yaşar İpek’in eski eşi Seren: ’Ebru çulsuz...’

Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geçtiğimiz gün geldi! İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi. Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiasına dair eski eş Seren Serengil sessiz kalmadı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.