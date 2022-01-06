Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk haberine Seren Serengil'den bomba yorum! Yaşar İpek'in eski eşi Seren: 'Ebru çulsuz...'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk haberine Seren Serengil'den bomba yorum geldi. Geçtiğimiz gün Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geldi! Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile Hadise yasak aşkını 2021'in son günlerinde yeniden gündeme getiren Serengil, geçtiğimiz ay ortaya atılan 'Hadise - Reza Zarrab yasak aşkı elbise faturası ile ifşa oldu ve ikilinin ilişkisini O Ses Türkiye jürilerinden biri biliyordu' iddiasından, 'yılın rezaleti' şeklinde bahsetmişti. Seren Serengil, eski eşi Yaşar İpek ve Ebru Gündeş hakkında bakın neler söyledi...
'EBRU ÇULSUZ...'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk haberine Seren Serengil'den bomba yorum! Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil bakın neler söyledi.
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geçtiğimiz gün geldi! İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi. Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiasına dair eski eş Seren Serengil sessiz kalmadı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.
2022'nin ilk günlerinde bomba bir aşk iddiası gündem oldu. Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.
"FAKİR BİRİSİNE BAKMAZ"
Seren Serengil konuya dair "Ebru Gündeş'in böyle fakir birisinin, parasız pulsuz birisiyle haberi çıkınca hiç inanmıyorum. Ebru bakmaz eskiden bakıyordu" dedi. Seren Serengil diğer yorumunda ise "Bazen de bazı aşk haberleri insanları gündeme getirmek için yayılıyor sonradan da yalanlanıyor" dedi.