‘Sensiz geçen 17 yıl’ diyen Sibel Can hem duygulandırdı hem şaşkına çevirdi! Anne-kızın benzerliğini gören inanamadı
'Sensiz geçen 17 yıl' diyen Sibel Can hem duygulandırdı hem şaşkına çevirdi! Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Sibel Can, sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, annesi Emine Gül Sezer Cangüre'nin bir fotoğrafını "Annem... Sensiz geçen 17 yıl" notuyla takipçileriyle paylaştı. Sibel Can'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırırken anne-kızın benzerliği çok konuşuldu. İşte Sibel Can'ın o paylaşımı...
06.01.2022 00:52
- Son Güncelleme: 06.01.2022 00:52
Sibel Can, annesi Emine Gül Sezer Cangüre'yi 2006 yılında kaybetmişti. Sanatçı her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadan annesiyle ilgili paylaşım yaptı.
BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sibel Can'ın annesi Emine Gül Sezer Cangüre ile benzerliği de dikkat çekti. Sibel Can için 'Güzelliğini annesinden almış' denildi.