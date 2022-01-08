Masterchef Mehmet Yalçınkaya sır gibi saklıyordu sonunda ilk kez paylaştı! ’Büyük usta onay verdi’ İşte Mehmet Şef’in annesi

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'teki sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip. Kızı ile birçok kez paylaşım yapan Yalçınkaya, bu sefer annesini paylaştı. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü şef, annesi ile olan videosunu takipçileri ile paylaştı.