Masterchef Mehmet Yalçınkaya sır gibi saklıyordu sonunda ilk kez paylaştı! 'Büyük usta onay verdi' İşte Mehmet Şef'in annesi
Masterchef'te, yaptığı yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı aynı zamanda. Özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan ünlü şef önceki gün bir ilke imzasını attı. Annesini, restoranında konuk eden Mehmet Yalçınkaya o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İşte şef Mehmet Yalçınkaya'nın o paylaşımı.
08.01.2022 12:26
- Son Güncelleme: 08.01.2022 12:26
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'teki sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, büyük bir hayran kitlesine sahip. Kızı ile birçok kez paylaşım yapan Yalçınkaya, bu sefer annesini paylaştı. Yakın zamanda babasını kaybeden ünlü şef, annesi ile olan videosunu takipçileri ile paylaştı.
ANNE ONAYI GELDİ
Mehmet Şef annesi ile olan videosunu, 'Büyük ustadan onay verdi, annem yemekleri beğendi.' diyen Mehmet şef, postun altına ise , 'Onay aldık, sırtımız yere gelmez' notuyla paylaştı. Yalçınkaya'nın annesini görenler benzerliklerine şaşırırken, ikili arasındaki diyalog izleyenleri güldürdü. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen anneleri.