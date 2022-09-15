Hakan Ural’ın büyük kızı ‘iyi ki varsın’ deyip paylaştı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural güzelliğiyle baş döndürdü! 28’lik Melisa...
Henüz çocuk yaşlarda sahneye çıkıp dans eden ve Nükhet Duru'nun kendisini keşfetmesiyle şöhret hayatı başlayan Sibel Can, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler oyuncularından Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Genç yaşta anne-baba olan çift, attıkları her adımla adlarından söz ettirirken 1999 yılında boşanma kararı aldı ve 11 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ayrıldıktan sonra farklı isimlerle yeniden nikah masasına oturan ikili özel hayatlarıyla konuşulmaya devam ederken bu kez kızları Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem oldu. Bir arkadaşıyla verdiği pozu yayınlayan Melisa, güzelliğiyle sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan 28 yaşındaki genç kızın annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte Hakan Ural ile Sibel Can'ın güzeller güzeli kızları...
15.09.2022 01:12 - Son Güncelleme: 15.09.2022 01:12
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan Sibel Can, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu.
Şöhret basamaklarını hızla tırmanan ünlü şarkıcı, adı ve güzelliği dilden dile dolaşırken gönlünü dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a kaptırdı.
Birbirlerine delice aşık olan ikili, Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu.
Ayrıldıktan sonra farklı isimlerle yeniden nikah masasına oturan ikili özel hayatlarıyla konuşulmaya devam ederken bu kez kızları Melisa Ural'ın paylaşımıyla gündem oldu.