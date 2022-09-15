Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Varol, ilerleyen yıllarda ise yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir Üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.