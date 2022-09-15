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Haberler Magazin Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Alişan'ın biricik eşi Buse Varol'dan 'öpüşme sahnesi' itirafı! Türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2021 yılında da kızı Eliz'i kucağına alan ünlü oyuncu, anne olduktan sonra uzun bir süre setlerden uzak kaldı. 2 çocuk annesi Buse Varol, geçen haftalarda ise setlere dönme kararı aldı. Bu kararıyla hayranlarını heyecanlandıran Varol'dan öpüşme sahneleriyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Buse Varol'un o açıklaması...

takvim.com.tr
15.09.2022 00:42 - Son Güncelleme: 15.09.2022 00:45
Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

İlk oyunculuk deneyimini Tozlu Yollar dizisinde canlandırdığı Şerife karakteriyle yaşayan Buse Varol, ardından Arka Sokaklar'da Yasemin rolünü canlandırdı.

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Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Varol, ilerleyen yıllarda ise yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği "Dostlar Mahallesi" adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir Üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.

Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Bu dizi Buse Varol'un hayatında dönüm noktası oldu. Ünlü oyuncu, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Alişan'a gönlünü kaptırdı ve ikili 2018'de görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

İlk çocukları Burak'ı 2019'da kucağına alan çift, tarihler 2021'i gösterdiğinde Eliz adını verdikleri kızlarına kavuştu.

Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’dan ‘öpüşme sahnesi’ itirafı! 2 çocuk annesi Buse Varol ilk kez açıkladı! “Bunun Alişan’la ilgisi yok”

Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Buse Varol ile Alişan'a geçen aylarda nazar değdi ve ikili boşanmanın eşiğinden döndü.

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