Güldür Güldür'ün Bilal’iydi... Onur Buldu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Onur Buldu’nun memleketi...
Güldür Güldür Show'da transfеr zillеr başladı ve Erdеm Yеnеr, Hasibе Erеn vе Gürhan Altundaşar'ın yeni sezonda yer alacağı iddia edildi. Bunun üzerine programla adını geniş kitlelere duyuran ancak geçen sezon yapımdan ayrıldığını duyuran Onur Buldu, tekrar gündeme geldi. Performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Buldu'nun hayatı da merak konusu oldu. Tiplemeleriyle büyük beğeni toplayan Buldu'nun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Onur Buldu'nun memleketi...
15.09.2022 01:38 - Son Güncelleme: 15.09.2022 01:43
Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda Erdеm Yеnеr, Hasibе Erеn vе Gürhan Altundaşar'ın yer alacağı öne sürüldü.
Bunun üzerine yapıma veda eden Onur Buldu bir kez daha gündem oldu. Performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Buldu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Tiplemeleriyle büyük beğeni toplayan Buldu'nun özellikle memleketi merak edilerek "Onur Buldu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.