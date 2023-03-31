Hakan Ural'ın biricik partneri mum gibi oldu! 3. kez anne olan Nur Tuğba Namlı'nın son haline bakın! Bakın nasıl kilo vermiş: ''55'e kadar...''

Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı 3. kez anne oldu. Sevenleri ünlü sunucunun nasıl bu kadar fit kalabildiğini merak ederken, sosyal medyada peş peşe yorumlar yapıldı. Hakan Ural ile program sunan Namlı şimdilerde mum gibi fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor. İş insanı Mustafa Namlı ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 39 yaşındaki güzel sunucunun sırrı merak ediliyor. İşte 3. kez anne olan Nur Tuğba Namlı'nın son hali ve nasıl zayıfladığına yönelik sosyal medyada ortaya atılan iddialar...