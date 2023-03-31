Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un çocukları kocaman oldu! 8 yıl evli kalmışlardı! Kuzey ve Uzay'ı görenler: ''Şıp demiş babasının burnundan düşmüş''

Son günlerde 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi yaptıkları iddiasıyla gündeme gelen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında anlaşamayarak boşandı. Uzay ve Kuzey adında iki çocukları bulunan Altuğ ve Şıkel ara ara çocukları için biraraya gelerek poz veriyor. 8 yıl evli kalan ikili magazin camiasında da örnek anne-baba olarak gösteriliyor. Sosyal medya hesaplarından da sık sık çocuklarının eğlenceli hallerini paylaşan Şikel son olarak küçük oğlu Uzay'ı paylaştı. İşte o paylaşım ve sosyal medyada hayranlarından gelen yorumlar...