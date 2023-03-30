Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Bu güzel çiftin birlikteliğine sebep olan isim ise Bergüzar Korel'di. Korel, yılbaşı partisi veriyordu. Hem Kobal hem de İmirzalıoğlu, o partinin davetlisiydi. Çift ilk kez o partide tanıştı.