Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey... '5. çocuk yolda' iddiasına jet yanıt gelmişti
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey... '5. çocuk yolda' iddiasına jet yanıt gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile tanışma hikayesi gündem oldu.
30.03.2023 17:43 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:43
3 evlilik yaşayan ve 4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı'nın 5. kez babalık heyecanı yaşayacağı ancak bu kez erkek bebeğin dünyaya geleceği iddia edilmişti.
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte sizler için dereldiğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri ile tanışma hikayeleri...