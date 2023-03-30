RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey... '5. çocuk yolda' iddiasına jet yanıt gelmişti

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey... '5. çocuk yolda' iddiasına jet yanıt gelmişti

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey... '5. çocuk yolda' iddiasına jet yanıt gelmişti geçtiğimiz haftalarda. Üç kez nikah masasına oturan Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerekleştirdi. Şeyma ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan 4 kız babası Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile tanışma hikayesi gündem oldu.

30.03.2023 17:43 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:43
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor'la başlamış her şey...

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

3 evlilik yaşayan ve 4 kız çocuğu olan Acun Ilıcalı'nın 5. kez babalık heyecanı yaşayacağı ancak bu kez erkek bebeğin dünyaya geleceği iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

Bu iddiaya Acun Ilıcalı'dan jet hızıyla yalanlama gelmişti.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikayesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte sizler için dereldiğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri ile tanışma hikayeleri...

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bakın nasıl tanışmış! Meğer Survivor’la başlamış her şey... ’5. çocuk yolda’ iddiasına jet yanıt gelmişti

KENAN İMİRZALIOĞLU VE SİNEM KOBAL

Bu güzel çiftin birlikteliğine sebep olan isim ise Bergüzar Korel'di. Korel, yılbaşı partisi veriyordu. Hem Kobal hem de İmirzalıoğlu, o partinin davetlisiydi. Çift ilk kez o partide tanıştı.

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