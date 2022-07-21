Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'dan olay çapkınlık itirafı! Hakan Ural'ın annesi bakın kimmiş 'tek gecelikti' demişti: "Karım su verirdi"
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'dan olay çapkınlık itirafı! Hakan hakkında hiç bilinmeyenleri 'tek gecelik ilişkinin ürünü' dediği babası Selçuk Ural anlattı. 16 yaşında babasının kabul ettiği ve şu anda 54 yaşında olan Hakan Ural'ın annesi ise en çok merak edilen konulardan. Bir dönem Yeşilçam'ın tanınan isimlerinden biri olan Ceyhan Cem, Hakan Ural'ın annesi. Anneannesi tarafından büyütülen Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken Sibel Can'a aşık olan ve 11 yıl evli kalan Ural, ardından gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Hakan Ural, annesi ve babası ile gündem oldu. Selçuk Ural'ın çapkınlık itirafı ise gündeme bomba gibi düştü.
"KARIM SU VERİRDİ"
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'dan olay çapkınlık itirafı! Hakan Ural'ın annesi bakın kimmiş...
"HAKAN'IN ANNESİYLE BİR GECE BERABER OLDUM"
Hakan Ural'ın tek gecelik bir birliktelikten olduğunu söyleyen Selçuk Ural, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı" dedi.
"ÖYLE BABASI OLAN TORUNLARIMLA GÖRÜŞMEM"
"Hayır, öyle bir babası olan insanlarla neden görüşeyim ki? Eskiden görüşüyordum ama artık benim öyle bir ailem yok. Benim bir kızım var. Ben zaten bunu Türkiye'ye açıkça deklare ederek Hakan'a soyadımı kullanma dedim. Ben ona erkeksen soyadımı kullanma dedim. Bana biri gelerek 'erkeksen yap' dese ben onu yaparım. Hakan üvey babasının soyadını alsın ve 'Uzun' olarak değiştirsin. Üvey babası öldüğünde 'Öz babam öldü' dedi. Seni inkar edene zorla diretemezsin."
"ZAMANIN TARKAN'I İDİM"
Selçuk Ural, açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hayatı hızlı yaşadığını söyleyen Ural, kadın hayranları hakkında konuştu. Sağlıklı yaşamaya özen gösterdiğini söyleyen Selçuk Ural, "Alkol kullanmıyorum ve spor manyağı bir insanım. Tenis yapıyorum ve çok kupam var. Zamanın Tarkan'ı idim. Bütün gazinolarda ben vardım, en çok ilanı olanlardan biriydim. 1975 yılında askerden geldim haftada 21 program ve 6 matine yapardım. Bunları yaşarken raydan çıkmadım. Çapkın bir adamdım ve hayatı çok hızlı yaşadım."