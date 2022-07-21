Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural'dan olay çapkınlık itirafı! Hakan Ural'ın annesi bakın kimmiş 'tek gecelikti' demişti: "Karım su verirdi"

"ÖYLE BABASI OLAN TORUNLARIMLA GÖRÜŞMEM"

"Hayır, öyle bir babası olan insanlarla neden görüşeyim ki? Eskiden görüşüyordum ama artık benim öyle bir ailem yok. Benim bir kızım var. Ben zaten bunu Türkiye'ye açıkça deklare ederek Hakan'a soyadımı kullanma dedim. Ben ona erkeksen soyadımı kullanma dedim. Bana biri gelerek 'erkeksen yap' dese ben onu yaparım. Hakan üvey babasının soyadını alsın ve 'Uzun' olarak değiştirsin. Üvey babası öldüğünde 'Öz babam öldü' dedi. Seni inkar edene zorla diretemezsin."