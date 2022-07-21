Brad Pitt'e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop
Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı. Bunun etkisi henüz dinmemişken bu kez de kırmızı halı stiliyle gündeme geldi dünyaca ünlü Hollywood yıldızı. Bu zamana kadar galalarda takım elbise tercih eden Pitt, bu sefer de etek giydi. Oyuncunun kombini kısa sürede gündeme otururken sosyal medyada da alay konusu oldu.
21.07.2022 11:42 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:42
Eski eşi Angelina Jolie ile uzun zamandır devam eden davalarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Brad Pitt, kadrosunda yer aldığı Bullet Train filminin galası için Almanya'ya gitti.
Türk kullanıcılar ise Brad Pitt, bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve hafızalardan silinmeye dizi Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop karakterine benzetti.