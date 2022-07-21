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Haberler Magazin Brad Pitt'e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Brad Pitt'e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Uzunca bir süre Angelina Jolie ile yaşadıkları velayet kriziyle gündeme gelen Brad Pitt geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığından muzdarip olduğunu açıklamıştı. Bunun etkisi henüz dinmemişken bu kez de kırmızı halı stiliyle gündeme geldi dünyaca ünlü Hollywood yıldızı. Bu zamana kadar galalarda takım elbise tercih eden Pitt, bu sefer de etek giydi. Oyuncunun kombini kısa sürede gündeme otururken sosyal medyada da alay konusu oldu.

21.07.2022 11:42 - Son Güncelleme: 21.07.2022 11:42
Brad Pitt’e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Eski eşi Angelina Jolie ile uzun zamandır devam eden davalarıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yüz körlüğü hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Brad Pitt, kadrosunda yer aldığı Bullet Train filminin galası için Almanya'ya gitti.

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Brad Pitt’e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Kırmızı halıda boy gösteren oyuncunun kıyafet tercihi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Brad Pitt’e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Dünyaca ünlü oyuncu film galasına takım elbise ya da smokin yerine kahverengi etek ve gül kurusu gömlek tercih etti.

Brad Pitt’e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Galaya güneş gözlüğü ve siyah botlarıyla katılan oyuncu, kombiniyle kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Brad Pitt’e etek giydiren hayat bize neler yapmaz! Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı yerden yere vuruldu adeta Burhan Altıntop

Türk kullanıcılar ise Brad Pitt, bir dönem atv ekranlarında yayınlanan ve hafızalardan silinmeye dizi Avrupa Yakası'nın Burhan Altıntop karakterine benzetti.

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