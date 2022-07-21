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Haberler Magazin Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek adlı diziyle şöhrete kavuşan Rabia Soytürk, şimdilerde Star TV'de yayınlanan Duy Beni adlı dizide Ekim karakterine hayat veriyor. Beklenmedik bir şekilde sevilen Duy Beni dizisinde epey asi bir karaktere hayat veren Rabia Soytürk tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rabi Soytürk hakkında araştırma yapanlarsa estetiksiz eski halini görünce gözlerine inanamadı. Epey bir değişim geçiren Rabia Soytürk'ün eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

21.07.2022 10:53 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:53
Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

1996 yılının Ocak ayında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu'nun burcu kova, boyu 1.66 cm, kilosu ise 50'dir. Annesi onun tiyatro merakını 10'lu yaşlarda fark edince onu küçük tiyatro kurslarına yazdırmıştır.

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Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyayı salladı. Rabia Soytürk'ün ortaya çıkan estetiksiz haliyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

Bakın Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali nasılmış. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı

Muazzez Ersoy

Duy Beni’nin Ekim’i Rabia Soytürk’ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı
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