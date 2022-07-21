Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk'ün yüzünde yok yok! 25 yaşındaki Rabia da estetikli çıktı eski halini görenler inanamadı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek adlı diziyle şöhrete kavuşan Rabia Soytürk, şimdilerde Star TV'de yayınlanan Duy Beni adlı dizide Ekim karakterine hayat veriyor. Beklenmedik bir şekilde sevilen Duy Beni dizisinde epey asi bir karaktere hayat veren Rabia Soytürk tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Rabi Soytürk hakkında araştırma yapanlarsa estetiksiz eski halini görünce gözlerine inanamadı. Epey bir değişim geçiren Rabia Soytürk'ün eski hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Rabia Soytürk olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
21.07.2022 10:53 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:53