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60 günde 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti; 2 çocuk annesi göbek yağlarını jet gibi eritti! 'Her sabah 1 bardak limonlu su...'

Doğum sonrası fazla kilolarını hızla veren Hazal Kaya, lif ve proteine dayalı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şeker ve unlu gıdalardan uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı diyet uygulayan Kaya, hem sağlıklı bir yaşam sürüyor hem de formunu koruyor. İşte güzel oyuncunun zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 16:52 Güncelleme 01 Eylül 2024, 16:52
60 günde 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti; 2 çocuk annesi göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Her sabah 1 bardak limonlu su...’ 1

Hazal Kaya, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme düzeniyle 2 ayda 11 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Şeker ve unlu gıdalardan tamamen vazgeçen ünlü oyuncu, bu radikal değişikliklerin yanı sıra düzenli egzersizle de formunu koruyor.

60 günde 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti; 2 çocuk annesi göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Her sabah 1 bardak limonlu su...’ 2

Beslenme Düzeninde Önemli Değişiklikler

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğum sonrası hızla kilo verdiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçtiğini duyurdu.

60 günde 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti; 2 çocuk annesi göbek yağlarını jet gibi eritti! ’Her sabah 1 bardak limonlu su...’ 3

Kaya, beslenme alışkanlıklarında yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor. Sebze ve meyve ağırlıklı bir diyet benimseyen Kaya, bu beslenme düzeni sayesinde 2 ayda 11 kilo verdi.

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