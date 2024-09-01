60 günde 11 kilo verdiren Hazal Kaya diyeti; 2 çocuk annesi göbek yağlarını jet gibi eritti! 'Her sabah 1 bardak limonlu su...'

Doğum sonrası fazla kilolarını hızla veren Hazal Kaya, lif ve proteine dayalı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şeker ve unlu gıdalardan uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı diyet uygulayan Kaya, hem sağlıklı bir yaşam sürüyor hem de formunu koruyor. İşte güzel oyuncunun zayıflama sırrı...
Hazal Kaya, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme düzeniyle 2 ayda 11 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Şeker ve unlu gıdalardan tamamen vazgeçen ünlü oyuncu, bu radikal değişikliklerin yanı sıra düzenli egzersizle de formunu koruyor.
Beslenme Düzeninde Önemli Değişiklikler
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğum sonrası hızla kilo verdiğini ve sağlıklı bir yaşam tarzına geçtiğini duyurdu.