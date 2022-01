Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

Ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' Her gün her yerde Haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım? Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok...