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Haberler Magazin Hakan Ural'dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması 'çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ' Korkunç günleri de anlattı

Hakan Ural'dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması 'çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ' Korkunç günleri de anlattı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Bir internet sitesine konuşan Hakan Ural, yaşadığı zorlu süreçten, Sibel Can'la olan evliliğine kadar hakkında pek merak edilene açıklık getirdi. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.

01.01.2022 09:17 - Son Güncelleme: 01.01.2022 09:17
Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Çok şükür ki Ural, koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı. Kanal D'de hafta içi her gün ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programıyla seyirci karşısına çıkan Hakan Ural, bir internet sitesine verdiği röportajda hem merak edilen koronavirüs tedavi sürecini hem de özel hayatına dair pek çok detayı paylaştı. İşte Hakan Ural'ın o açıklamaları.

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Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

Röportajında 16 yaşından beri sektörde olduğunu belirten Hakan Ural, yaşadıklarının adeta bir okul gibi kendisini eğittiğini söyledi: "Bizim günahıyla, sevabıyla, hatasıyla, yanlışıyla yaşadığımız hayat, okul ötesi bir şey yani. Master'ın master'ı. Hani yaşadıklarımızın beşte birinden birine bahsetsen, ağzı açık kalır. Hayatımda ödenmiş bedeller var. Keşke çok hata yapmasaydık, bedel ödemeseydik, acı çekmeseydik de bu kadar da bilmeseydik."

Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

PARAYA İHTİYACIM YOK ŞÖHRETLE İŞİM HİÇ YOK

Ural, genç yaşta gelen şöhretin bedellerini ödediğini de anlattı:

Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

"Bu saatten sonra 30 yaşında oğlu olan bir adam olarak Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit gibi klark atacak halim yok. Gelmişim 54 yaşına. Peki şöhretle benim ne işim olabilir? Benim yaşadığım şöhreti acaba Türkiye'de bir daha birisi yaşayabilir mi?

Hakan Ural’dan yıllar sonra Sibel Can açıklaması ’çocuklar annesiz babasız büyümesin dedim ama... ’ Korkunç günleri de anlattı

Ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' Her gün her yerde Haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil. Peki ben neyin peşinde olacağım? Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok...

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