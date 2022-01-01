Hadise’den pek imalı 2021 fotoğrafı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler’le ortalığı birbirine katan ve başını bir tülü doğrultamayan Hadise...

Giydiğinden, söylediğine her şeyiyle olay olan Hadise sonrasında yine skandal bir iddiayla gündeme gelmişti. Bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise için şu sıralar sütliman.