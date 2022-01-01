Hadise'den pek imalı 2021 fotoğrafı! Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le ortalığı birbirine katan ve başını bir tülü doğrultamayan Hadise...
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptıran şarkıcı Hadise, 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Kaan Yıldırım'dan ayrılması, Mehmet Dinçerler aşkı, bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk iddiaları derken epey konuştuk kendisini. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ortalığı birbirine katan Hadise, Instagram'dan 2021 paylaşımı yaptı. Hadise'nin güldüren paylaşımı sosyal medyaya damgasını vurdu.
2021 yılının en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor Hadise. Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandıran yıldız şarkıcı sonrasında Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamay başlamıştı.
Giydiğinden, söylediğine her şeyiyle olay olan Hadise sonrasında yine skandal bir iddiayla gündeme gelmişti. Bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise için şu sıralar sütliman.
İlk yarısına kadar zorlu bir süreç geçiren ancak ikinci yarısın gerçek aşkı bulan Hadise'nin, 2021'in son dakikalarında yaptığı 2021 paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.
İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI
Hadise'nin magazin muhabirleri tarafından çekilen bu fotoğrafı 'mood2021' notuyla paylaşması çok konuşuldu. Binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım herkesi güldürdü.
Hadise, Mehmet Dinçerler ile yeni yılı sahne alacağı Kıbrıs'ta karşılamıştı. Sevgilisiyle birlikte önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen şarkıcının, objektiflerden kaçmak için sürekli başını öne eğmesi dikkat çekmişti.