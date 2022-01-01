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Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Sahnelerde ve sosyal medyada iddialı kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ece Seçkin, mor saten kıyafetiyle yine gündem oldu. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı eteğini aynı renk göbek açık üstüyle tamamlayan Seçkin, iddialı elbisesi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü şarkıcının bu elbisesi de en az diğerleri kadar çok konuşuldu. Fit haliyle dikkat çeken Seçkin'in iddialı kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o kıyafeti...

01.01.2022 01:54 - Son Güncelleme: 01.01.2022 01:54
Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

Şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede tercih ettiği cesur kıyafetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

Ünlü oyuncu, kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı eteğini aynı renk göbek açık üstüyle tamamladığı kıyafetiyle objektif karşısına geçti ve o pozları Instagram hesabında yayınladı.

Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım kısa süre içinde gündem oldu.

Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, sosyal medyada hızla yayılırken binlerce yorum aldı.

Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in pozlarını beğeni yağmuruna tutarken bir kısmı şarkıcının özellikle yırtmacını fazla abartılı bularak eleştirdi.

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