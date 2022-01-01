Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Kasığına kadar uzanan yırtmacını gören şaştı kaldı sosyal medya ikiye bölündü
Ece Seçkin saten kıyafetiyle olay oldu! Sahnelerde ve sosyal medyada iddialı kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ece Seçkin, mor saten kıyafetiyle yine gündem oldu. Kasığına kadar uzanan derin yırtmaçlı eteğini aynı renk göbek açık üstüyle tamamlayan Seçkin, iddialı elbisesi ile verdiği pozları art arda yayınladı. Ünlü şarkıcının bu elbisesi de en az diğerleri kadar çok konuşuldu. Fit haliyle dikkat çeken Seçkin'in iddialı kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Ece Seçkin'in çok konuşulan o kıyafeti...
01.01.2022 01:54
- Son Güncelleme: 01.01.2022 01:54
Şarkılarıyla olduğu kadar, sahnede tercih ettiği cesur kıyafetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.