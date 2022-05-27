Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Sezen Hanım evlenin diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur. Ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum" şeklinde karşılık vermişti.