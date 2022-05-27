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Haberler Magazin Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Alina Boz, son olarak evlilik açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Attığı her adımla dikkat çeken Boz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle çimlerin üzerinde verdiği havalı pozları Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu. İşte Alina Boz'un en cesur haliyle verdiği o pozlar...

27.05.2022 18:18 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:18
Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Paramparça, Elimi Bırakma ve Maraşlı dizilerinde kamera karşısına geçen Alina Boz, son olarak evlilik açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Kendisinden 16 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithancan Özer ile uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz, Bomontiada'da bir mekanda kameralara yansımış ve ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Mithatcan Özer ile olan ilişkisi hakkında da konuşan Boz, "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor" demişti.

Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

Ünlü oyuncu, muhabirlerin "Sezen Hanım evlenin diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusuna ise "Beş yıldır soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur. Ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum" şeklinde karşılık vermişti.

Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Attığı her adımla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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