Sezen Aksu’nun müstakbel gelini Alina Boz çimlerin üzerinde sere serpe şov yaptı! Mithat Can Özer’in biricik aşkı en cesur haliyle...
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süre önce aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Alina Boz, son olarak evlilik açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Attığı her adımla dikkat çeken Boz, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli ve yırtmaçlı elbisesiyle çimlerin üzerinde verdiği havalı pozları Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu. İşte Alina Boz'un en cesur haliyle verdiği o pozlar...
27.05.2022 18:18 - Son Güncelleme: 27.05.2022 18:18
Paramparça, Elimi Bırakma ve Maraşlı dizilerinde kamera karşısına geçen Alina Boz, son olarak evlilik açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Kendisinden 16 yaş büyük Sezen Aksu'nun oğlu Mithancan Özer ile uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz, Bomontiada'da bir mekanda kameralara yansımış ve ayaküstü kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı.