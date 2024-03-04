Hakan Ural’dan samimi açıklamalar! “Erdoğan'a memlekete yaptığı eserler için vatandaş olarak minnettarım”

Ünlü sunucu ve oyuncu Hakan Ural , verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Sabah'a konuşan Ural, "Ben net bir şekilde, eğilip bükülmeden, amasız konuşan biriyim. Cumburbaşkanımızın bu ülkeye kazandırdığı binlerce eser var. Erdoğan'ın hakkını ödeyemeyiz!" dedi. İşte Hakan Ural 'ın o açıklamaları...

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Bunun birçok gerekçesi var, ülkedeki siyasi ortam, seviye ortada. Siyasi görüş belirttin mi bilindik, tanıdık birisi olarak zaten yeterince dikkat çekiyor, dayanaklı mantıklı bir eleştiri veya tespitse yaptığın, birileri rahatsız oluyor. Sonra hakaret, küçümseme, aşağılama, çarpıtma kavga dövüş...