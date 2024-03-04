Türkücü Zara’nın derin göğüs dekolteli elbisesine tepki yağdı! Görenler şaşıp kaldı! “Bir siz kalmıştınız soyunmayan...”

Asıl adı Neşe Zara Yılmaz olan ve çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkaran ünlü türkücü Zara, sesi ve şarkılarıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir otelde sahne alan şarkıcı, derin göğüs dekolteli siyah kostümüyle görenleri şaşkına çevirdi. Zara'nın sahne kostümü kısa sürede gündem olurken "Bizim çocukluğumuzun Zara'sı bu değildi", "Bir siz kalmıştınız soyunmayan" yorumları yapıldı. İşte Zara'nın tepki çeken sahne kostümü...