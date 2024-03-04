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18 yıl önce terk etmişti! Zeynep Dizdar’ın kürtaj itirafına eski sevgilisi Ümit Sayın’dan tepki gecikmedi! “Çok münasebetsiz...”

'İlle de Sen', 'Sana Güvenmiyorum', 'Yok Yok' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı zehir zemberek açıklamaları ile gündeme bomba gibi oturmuştu. Zeynep Dizdar'ın kürtaj itirafının ardından gözler 18 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ümit Sayın'a çevrilmişti. Reyhan Karaca ile sahne alan Sayın, konser öncesi konuyla ilgili zehir zemberek bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:39 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:55
18 yıl önce terk etmişti! Zeynep Dizdar’ın kürtaj itirafına eski sevgilisi Ümit Sayın’dan tepki gecikmedi! “Çok münasebetsiz...” 1

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar, konuk olduğu bir YouTube programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

18 yıl önce terk etmişti! Zeynep Dizdar’ın kürtaj itirafına eski sevgilisi Ümit Sayın’dan tepki gecikmedi! “Çok münasebetsiz...” 2

Zeynep Dizdar, 18 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ümit Sayın ile ilgili "Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" demişti.

18 yıl önce terk etmişti! Zeynep Dizdar’ın kürtaj itirafına eski sevgilisi Ümit Sayın’dan tepki gecikmedi! “Çok münasebetsiz...” 3

Dizdar, "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi " sözleri ile dikkat çekmişti.

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