18 yıl önce terk etmişti! Zeynep Dizdar’ın kürtaj itirafına eski sevgilisi Ümit Sayın’dan tepki gecikmedi! “Çok münasebetsiz...”

'İlle de Sen', 'Sana Güvenmiyorum', 'Yok Yok' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı zehir zemberek açıklamaları ile gündeme bomba gibi oturmuştu. Zeynep Dizdar'ın kürtaj itirafının ardından gözler 18 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Ümit Sayın'a çevrilmişti. Reyhan Karaca ile sahne alan Sayın, konser öncesi konuyla ilgili zehir zemberek bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...