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Haberler Magazin Hakan Ural'dan cümle aleme şov! 90'larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor 'Amerika'da doğsaydınız...'

Hakan Ural'dan cümle aleme şov! 90'larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor 'Amerika'da doğsaydınız...'

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural şu sıralar Instagram hesabında 90'lar şov yapıyor. 90'lı yıllarda kıyıda köşede kalmış pek çok fotoğrafını paylaşana Hakan Ural'a "Amerika'da doğsaydınız tüm dünyanın tanıdığı bir aktör olacağını kesindi" yorumları yapıldı. İşte Hakan Ural'ın olay olan o paylaşımları.

20.01.2022 09:20 - Son Güncelleme: 20.01.2022 09:21
Hakan Ural’dan cümle aleme şov! 90’larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor ’Amerika’da doğsaydınız...’

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Eski sağlığına kavuşan Hakan Ural magazin gündeminden düşmüyor.

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Hakan Ural’dan cümle aleme şov! 90’larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor ’Amerika’da doğsaydınız...’

Sosyal medyada çok aktif olan Hakan Ural şu sıralar 90'lar fotoğraflarına merak saldı. Neredeyse her gün 90'lı yıllarda çekilmemiş pek görülmemiş fotoğraflarını paylaşan bunu kendine adet edinince görenlerin içi eriyor.

Hakan Ural’dan cümle aleme şov! 90’larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor ’Amerika’da doğsaydınız...’

"90'lar devam" başlığıyla o yıllara ait fotoğraflarını paylaşıyor Ural.

Hakan Ural’dan cümle aleme şov! 90’larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor ’Amerika’da doğsaydınız...’

Ural'ın yakışıklılığına binlerce beğeni ve yorum yapıyor.

Hakan Ural’dan cümle aleme şov! 90’larda kıyıda köşede ne var çıkarıyor bir bir paylaşıyor ’Amerika’da doğsaydınız...’

Hakan Ural'ın gençlik yıllarına ait bu pozlar çok beğenilikerne yorumlar da gecikmiyor.

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