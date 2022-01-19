Seda Sayan'ı fotoğrafta bulabilene aşk olsun! Herkes Seda Sayan imaj değişti sandı ama meğer bir ikizi varmış
Gerçek adı Aysel Gürsaçar olan, Türkiye'nin karşısına çıktığı ilk günden bu yana pek çok estetik operasyon geçiren ve yıllara meydana okuyan 57 yaşındaki Seda Sayan geçtiğimiz günlerde geçirdiği Fransız askı operasyonuyla magazin manşetlerini süslemişti. Sabahların Sultanı olarak hafızalara yer edinin Seda Sayan'ın bir ikizi ortaya çıktı. Seda Sayan'a ikizi kadar benzeyen sosyal medya ünlüsü Mia dikkatleri üzerine çekerken görenler Seda Sayan yine imaj değiştirdi sandı.
19.01.2022 13:12
- Son Güncelleme: 19.01.2022 13:12
HANGİSİ SEDA SAYAN?
Instagram hesabını aktif kullanan, özellikle fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle dikkat çeken ünlü sanatçı Seda Sayan yine gündemde.
İLK BAKIŞTA SEDA SAYAN
Bazı kişiler, "Seda Sayan'a Seda Sayan'dan daha çok benziyor" "Seda Sayan'ın ikizi sandık" yorumlarını yaptı.