Alişan’ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü... Yağ aldırma davasında flaş gelişme!

"ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alişan, dilekçede "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra kendim doktor bulup bir kez daha ameliyat oldum" dedi.