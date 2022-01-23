Alişan’ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü... Yağ aldırma davasında flaş gelişme!
Alişan'ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü... Yağ aldırma davasında flaş bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı liposuction 'yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayetinde savcılık ünlü şarkıcının ameliyat sonrası raporlarını incelemek üzere bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiden gelecek rapora göre soruşturmanın seyri belirlenecek. Alişan'ın ölümden dönmesine sebep olan liposuction nedir?
YAĞ ALDIRMA DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı. Savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresini geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik vermişti.
Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden dönmüş, yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurmuştu. Eşi hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı: "3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım."
"ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alişan, dilekçede "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra kendim doktor bulup bir kez daha ameliyat oldum" dedi.
DOSYA HAKİMLİKTEN DÖNDÜ
Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanmıştı. Ünlü şarkıcı Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak takipsizlik kararına itiraz etmiş, hakimlik ise takipsizlik kararının yerinde olmadığını ifade ederek dosyayı tekrar savcılığa göndererek iddianame düzenlenmesi gerektiğine karar vermişti.
DOSYAYI BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK
Savcılığın tekrar inceleme altına aldığı dosyada flaş bir gelişme yaşandı. Alişan'ın dosyaya sunduğu doktor raporları ve ameliyat sonrası vücudunun geldiği son hali fotoğrafları inceleyen savcılık dosyayı incelemesi için bilirkişiye gönderdi.