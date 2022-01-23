Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri 2 yaşında! Ünlü kardeşlerin doğum günü karelerine yorum yağdı
Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri 2 yaşında! Ünlü çiftin çocuklarının doğum günü karelerine sosyal medyada yorum yağdı. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalarda yer edinen Ozan Çobanoğlu ile bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, 2016 yılında dünyaevine girdi. Ezgi Sertel, Instagram hesabından çocuklarınıın 2. yaş gününe özel fotoğraflar paylaştı. Doğdukları ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ikiz kardeşler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
23.01.2022 16:28
- Son Güncelleme: 23.01.2022 16:35
Arka Sokaklar'ın yıldızı Ozan Çobanoğlu ile Ezgi Sertel'in ikizleri 2 yaşında! Ünlü kardeşlerin doğum günü karelerine sosyal medyada yorum yağdı...
Suncuu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuş, 2020'nin z ocak ayında da ikizleri Mert ve Tibet'i dünyaya getirmişti...
İşte başta Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...