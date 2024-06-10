Hakan Ural'a yüzleri gülümseten not: "Tatliskom" Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babasının o fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ural, sosyal medya hesabından sık sık hem annesiyle hem de babasıyla olan fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 250 bin takipçisi bulunan Melisa Ural, magazin gündeminin de yakın takibinde. Son olarak babası Hakan Ural'ın fotoğrafını paylaşan Melisa Ural, yazdığı not ile takipçilerini gülümsetti. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın o duygusal paylaşımı...
Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde nikah masasına oturdu. Çift 11 yıl sonra biten bu evlilikten Melisa ve Engincan ile anne-baba olmanın mutluğunu yaşadı.
Melisa Ural magazin gündeminden uzak bir yaşamı tercih etse de Sibel Can'ın biricik kızı güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.
Sosyal medyada 250 bin takipçisi olan Melisa Ural sık sık annesi Sibel Can ve babası Hakan Ural ile paylaşım yapmaya devam ediyor.