Hakan Ural'a yüzleri gülümseten not: "Tatliskom" Sibel Can'ın kızı Melisa Ural babasının o fotoğrafını paylaştı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ural, sosyal medya hesabından sık sık hem annesiyle hem de babasıyla olan fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Instagram'da 250 bin takipçisi bulunan Melisa Ural, magazin gündeminin de yakın takibinde. Son olarak babası Hakan Ural'ın fotoğrafını paylaşan Melisa Ural, yazdığı not ile takipçilerini gülümsetti. İşte Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın o duygusal paylaşımı...