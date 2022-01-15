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Haberler Magazin Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'la paylaştı 'anladık Hakan Bey aşıksınız'

Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'la paylaştı 'anladık Hakan Bey aşıksınız'

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural şu sıralar sosyal medyada dur durak bilmiyor. Hakan Ural bu kez eşi Ezgi'yle birlikte paylaşım yaptı. Hakan Ural'ın bu aşk dolu pozuna yorum yağdı.

15.01.2022 17:17 - Son Güncelleme: 15.01.2022 17:17
Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’la paylaştı ’anladık Hakan Bey aşıksınız’

Sabah programlarının sevilen yüzü Hakan Ural, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı hatta hakkında 'öldü' haberleri bile çıkmıştı. Eski sağlığına kavuşan Hakan Ural magazin gündeminden düşmüyor.

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Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’la paylaştı ’anladık Hakan Bey aşıksınız’

Ural çocuklarına olan düşkünlüğü, taparcasına olan sevgisiyle biliniyor.

Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’la paylaştı ’anladık Hakan Bey aşıksınız’

Sık sık çocuklarıyla birlikte olan karelerini bazen de sadece onların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’la paylaştı ’anladık Hakan Bey aşıksınız’

Hatta gidiyor onların fotoğraflarının altına yorum bile yapıyor.

Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can’dan sonraki eşi Ezgi Ural’la paylaştı ’anladık Hakan Bey aşıksınız’

Hakan Ural bu kez herkesi şaşırtarak eşi Ezgi Ural'la olan bir aşk karesini paylaştı.

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