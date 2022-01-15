Hakan Ural sırılsıklam aşık profilinde kalp uçuyor! Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural'la paylaştı 'anladık Hakan Bey aşıksınız'
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Sosyal medyaya da dönüşü hızlı olan Hakan Ural şu sıralar sosyal medyada dur durak bilmiyor. Hakan Ural bu kez eşi Ezgi'yle birlikte paylaşım yaptı. Hakan Ural'ın bu aşk dolu pozuna yorum yağdı.
15.01.2022 17:17
- Son Güncelleme: 15.01.2022 17:17