Böyle hediye görülmedi! Alp Navruz’a Ayça Ayşin Turan'dan büyük jest! Doğum günü sürprizini duyanın ağzı açık kaldı
Bir süredir adı kendisi gibi oyuncu olan Ayça Ayşin Turan ile anılan Alp Navruz, geçtiğimiz ay aşk iddialarını doğrulamıştı. Aşk itirafı sonrası çift, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak uzun süre gündem olmuştu. Ada Masalı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü çift, şimdi ise Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aldığı doğum günü hediyesiyle çok konuşuldu. Turan'ın hediyesini duyanlar 'Büyük jest', 'Çok ince bir düşünce', 'En anlamlı hediye' yorumlarında bulundu. İşte detaylar...
Final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkiliden Navruz ise geçtiğimiz ay aşk iddialarını doğrulamıştı.
Alp Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Biz de Ayça ile beraber şaşırarak, okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık iş olarak da, arkadaş olarak da... Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." demişti.
AYÇA AYŞİN TURAN'DAN BÜYÜK JEST!
Ünlü çift, şimdi ise Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'a aldığı doğum günü hediyesiyle çok konuşuldu. Yeni yaşını kutlayan Alp Navruz'a sevgilisi Ayça Ayşin Turan akla gelmeyecek bir hediye aldı.
Edebiyatla ilgilendiğini söyleyen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'ın jestiyle karşılaştı. Ayça Ayşin Turan, sevgilisi adına popüler bir yayınevi ile anlaştı.