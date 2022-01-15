Kardeşlerim'in Oğulcan'ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi veya eşi merak ediliyordu! Aşk dolu pozlar beğeni butonu çökertti işte o isim
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. 29 yaşındaki oyuncu Kardeşlerim dizisinde bir lise öğrencisini canlandıracak kadar küçük gösteriyor. Turan Cihan Şimşek hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey eşi veya sevgilisi olup olmaması. Bakın dizide Harika'ya körkütük aşık olan Oğulcan'ın gerçek hayattaki büyük aşkı kim. İşte detaylar...
Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı.
6 Ağustos 1992 Almanya, Bad Säckingen doğumlu Turan Cihan Şimşek 29 yaşındadır. Türk oyuncu olan Turan Cihan Şimşek Bez Bebek dizisindeki "Selim" rolü ile tanındı.
29 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sevgilisi Sinem Şimşek ile önümüzdeki yıl evleneceklerini duyurdu. Sevgilisi ile aynı soyadı taşıdığı için evli oldukları düşünülen çift konu hakkında açıklama yaptı. Bir Youtube videosunda ''Cihan Şimşek ile Sinem Şimşek evli mi?'' sorusuna cevap niteliğinde açıklama yaptı. Sinem ailesiyle görüşmediği için soyadını da kullanmak istemiyor. Sinem de tüm sosyal medya hesaplarını Şimşek olarak açtı açıklamasından bulunuyor.
İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.