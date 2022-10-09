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Haberler Magazin 5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturdu. Aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çiftten, geçen aylarda müjdeli haber geldi. Hazal Kaya'nın ikinci kez hamile olduğu ortaya çıkarken çiftin kızlarına Leyla Süreyya adını verecekleri öğrenildi. Hamilelik sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Kaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti ve o anları yayınladı. İşte 5 aylık hamile olan Hazal Kaya'nın o paylaşımı...

09.10.2022 22:51 - Son Güncelleme: 09.10.2022 23:20
5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile nikah masasına oturan oyuncu Hazal Kaya, aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı.

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5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu, geçen günlerde doğacak kızlarına vereceği isimleri açıkladı.

5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

Kaya, şu ifadeleri kullandı: "İki isim olacak, Fikret'e Ali dedik. kıza da Leyla deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim Süreyya olacak. Leyla Süreyya.

5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'büyüklerim dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Biz babyshower yapmıyoruz.

5 aylık hamile olan Hazal Kaya bornozuyla kamera karşısına geçti! Ali Atay’ın eşine bakın! Sosyal medyada ilgi odağı olan Hazal...

İsteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan hele böyle son dönemlerde Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum. O zaman nasıl hissedersem öyle yaparım"

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