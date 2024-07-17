Hakan Ural minik kızı Gisella'yı paylaştı! Sibel Can'ın kopyası Melisa Ural, Emir Aksüt, Engincan Ural kardeşler bir arada: 'Nazar değmesin'

Ünlü sanatçı Sibel Can ile televizyonların sevilen yüzü Hakan Ural'ın yolları yıllar önce ayrılsa da çocukları sayesinde aile bağlarını güçlü tutmaya devam ediyorlar. Hakan Ural'ın ikinci evliliğinden olan kızı Gisella Ural'ın son paylaşımları ise herkesi şaşırttı. Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural ile evliliğinden olan kızı Gisella hızla büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Hakan Ural'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üç kardeşi, Engincan, Melisa ve Emir Aksüt ile birlikte görünen Gisella'nın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Birbirlerine olan düşkünlükleriyle bilinen Ural ailesinin bu sıcak pozuna takipçilerinden de yorum ve beğeni yağdı.