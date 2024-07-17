Yalı Çapkını yıldızlarından kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den beklenmedik hamle! Gören şaşkına döndü

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkla adlarından söz ettiren ikilinin cephesinde hayranlarını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ünlü çiftin sosyal medya hamleleri "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisinin başrolleri Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçeğe dönüştü ve denizde dudak dudağa görüntülenen ünlü çiftin ilişkisi böylece belgelendi.
Bir süredir aşk yaşayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, ayrılık haberleriyle de zaman zaman gündeme geldi.
İlişkilerine bir dargın bir barışık olarak devam eden ünlü çift dizilerinin sezon finali yapmasının ardından soluğu İspanya tatilinde aldı.