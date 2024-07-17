Yalı Çapkını yıldızlarından kötü haber! Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den beklenmedik hamle! Gören şaşkına döndü

Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit karakterlerini canlandıran Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dargın bir barışık yürüttükleri aşkla adlarından söz ettiren ikilinin cephesinde hayranlarını şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ünlü çiftin sosyal medya hamleleri "Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ayrıldı mı?" sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...