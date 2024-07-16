Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! Gözler Türkan Şoray’a çevrildi! Fatma Girik’i böyle andı

Fatma Girik , Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın , verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

3

Sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutan Yeşilçam güzeli, son durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Şu an kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim ama kendime çok dikkat ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli, hepinize yürekten teşekkür ediyorum"