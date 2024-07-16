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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! Gözler Türkan Şoray’a çevrildi! Fatma Girik’i böyle andı

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık durumundan bahseden Akın, röportaj sırasında merhum sanatçı Fatma Girik'i anmayı da ihmal etmedi. Sevişme sahneleriyle ilgili itirafıyla dikkat çeken Akın'ın açıklamasının ardından gözler Türkan Şoray'a çevrildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 16:44 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 16:49
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! Gözler Türkan Şoray’a çevrildi! Fatma Girik’i böyle andı 1

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri kabul edilen Filiz Akın, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! Gözler Türkan Şoray’a çevrildi! Fatma Girik’i böyle andı 2

Posta'ya röportaj veren Filiz Akın, sağlık durumundan Fatma Girik'e pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yıllar sonra gelen sevişme sahnesi itirafı! Gözler Türkan Şoray’a çevrildi! Fatma Girik’i böyle andı 3

Sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutan Yeşilçam güzeli, son durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Şu an kendimi daha iyi hissettiğim bir dönemdeyim ama kendime çok dikkat ediyorum. Destekleriniz benim için çok kıymetli, hepinize yürekten teşekkür ediyorum"

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