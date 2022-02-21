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Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını 'dua ediyorum' dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Hafta içi her gün Neler Oluyor Hayatta? adlı programlarla sevenlerinin karşısına çıkan Hakan Ural, zayıflama ve kilo verme sırrını herkesle paylaştı. İşte o anlar...

21.02.2022 14:39 - Son Güncelleme: 21.02.2022 14:39
Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını ’dua ediyorum’ dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, canlı yayında şaşırtan bir açıklamada bulundu.

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Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını ’dua ediyorum’ dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve uzunca bir süre mücadele veren Ural, mücadelesini kazanıp, programına geri dönmüştü.

Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını ’dua ediyorum’ dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

Yaptığı her açıklamayla olay yaratan Hakan Ural bu kez de form sırrını açıkladı.

Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını ’dua ediyorum’ dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

"ASIL SIR SENDE, VALLAHİ BİLLAHİ BEN DUA EDİYORUM"

Hakan Ural, "Hepimiz birer diyetisyeniz artık. Yaşamda her türlü bilgiye ulaşıyorsun. En kıymetli şeyi size söyleyeyim mi? Ben kendi adıma, ne zaman muvaffak oldum. Hep verebiliyorum.

Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını ’dua ediyorum’ dedi açıkladı duyan şok! Nasıl zayıfladığı merak ediliyordu

Dua ediyorum ben. Kiloyu alan da sensin veren de sensin. Asıl sır sende. O iradenin devreye girmesi... Vallahi billahi ben dua ediyorum. Cenab-ı Allah'ım sen bana yardım et diye..." diyerek nasıl kilo verdiğini açıkladı.

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