Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! "Beni Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama..."
Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan Anlı, yayın başında kendisine gelen notu izleyicileri ile paylaştı. Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da yer alan Bihter Ziyagil'e benzetilen Müge Anlı, yorumuyla herkesi güldürdü. Müge Anlı Instagram hesabından da o notu takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
21.02.2022 14:45 - Son Güncelleme: 21.02.2022 14:55
"BENİ BİHTER ZİYAGİL'E BENZETMİŞSİN AMA..."
Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Başarılı sunucu bakın neler söyledi...
Müge Anlı'ya gelen mesajda "Sana gülmeler yarışır, çok sevmeler, sevilmeler. Burası çok komik; sen Bihter Ziyagilsin..." yazıyordu. Anlı açıklamasında "O hep öyle söyler bana Sen Bihter Ziyagilsin üzülme, der" dedi.