Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! "Beni Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama..."

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! "Beni Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama..."

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında sevenleri ile buluşan Anlı, yayın başında kendisine gelen notu izleyicileri ile paylaştı. Bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da yer alan Bihter Ziyagil'e benzetilen Müge Anlı, yorumuyla herkesi güldürdü. Müge Anlı Instagram hesabından da o notu takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

21.02.2022 14:45 - Son Güncelleme: 21.02.2022 14:55
Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! Beni Bihter Ziyagil’e benzetmişsin ama...

"BENİ BİHTER ZİYAGİL'E BENZETMİŞSİN AMA..."

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Başarılı sunucu bakın neler söyledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! Beni Bihter Ziyagil’e benzetmişsin ama...

Müge Anlı bugünkü yayına (21 Şubat 2022) yine bomba gibi başladı.

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! Beni Bihter Ziyagil’e benzetmişsin ama...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı arkadaşından gelen bir notu canlı yayında okuyunca yine gündem oldu.

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! Beni Bihter Ziyagil’e benzetmişsin ama...

Müge Anlı'ya gelen mesajda "Sana gülmeler yarışır, çok sevmeler, sevilmeler. Burası çok komik; sen Bihter Ziyagilsin..." yazıyordu. Anlı açıklamasında "O hep öyle söyler bana Sen Bihter Ziyagilsin üzülme, der" dedi.

Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! Beni Bihter Ziyagil’e benzetmişsin ama...

Anlı, Bihter Ziyagil'e benzetilmesine dair yaptığı yorumla hayranlarını güldürdü.

SON DAKİKA