Müge Anlı o notu canlı yayında okudu sosyal medya yıkıldı! Anlı bakın neler söyledi! "Beni Bihter Ziyagil'e benzetmişsin ama..."

Müge Anlı'ya gelen mesajda "Sana gülmeler yarışır, çok sevmeler, sevilmeler. Burası çok komik; sen Bihter Ziyagilsin..." yazıyordu. Anlı açıklamasında "O hep öyle söyler bana Sen Bihter Ziyagilsin üzülme, der" dedi.