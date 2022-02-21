Pınar Altuğ önce eşi Yağmur'la sonra da güzelliğiyle ortalığı salladı! Mutlu evliliğin formülünü yatak odası sırlarını ifşa ederek vermişti
Pınar Altuğ önce eşi Yağmur'la sonra da güzelliğiyle ortalığı salladı! Mutlu evliliğin formülünü yatak odası sırlarını ifşa ederek vermişti... Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar ve eşi Yağmur Atacan sosyal medya gündeminde. Evliliğinde 14 yılı deviren başarılı oyuncu geçtiğimiz aylarda mutlu evliliğin formülünü vermiş, yatak odası sırlarını ifşa etmişti... Eşi ile pazar pozunun ardından bugün yeni bir paylaşım daha yapan Pınar Altuğ Instagram fotoğrafı ile adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, aralarındaki yaş farkı nedeni ile eleştrilmelerine rağmen kızları Su ile birlikte oldukça mutlu bir aile hayatına sahip...
21.02.2022 14:21 - Son Güncelleme: 21.02.2022 14:26
Pınar Altuğ önce eşi Yağmur'la sonra da güzelliğiyle ortalığı salladı! Mutlu evliliğin formülünü yatak odası sırlarını ifşa ederek vermişti ünlü oyuncu Pınar Altuğ...
Yaş farkı ile sık sık gündeme gelen ve sosyal medyadaki eleştirilere verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ Instagram'dan yeni kareler paylaştı.