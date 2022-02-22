Hakan Ural milyonların merak ettiği büyük sırrını açıkladı duyanlar şoke oldu 'dua ediyorum!' Bu gerçek merak ediliyordu
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaşan ve koronavirüs teşhisi konan Hakan Ural sevenlerini korkutmuştu. Hakkında 'öldü' haberleri bile çıkan Hakan Ural sonrasında sağlığına kavuştu ve ekranlara geri döndü. Hafta içi her gün Neler Oluyor Hayatta? adlı programlarla sevenlerinin karşısına çıkan Hakan Ural, zayıflama ve kilo verme sırrını herkesle paylaştı. İşte o anlar...
22.02.2022 10:01 - Son Güncelleme: 22.02.2022 10:03
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, canlı yayında şaşırtan bir açıklamada bulundu.
"ASIL SIR SENDE, VALLAHİ BİLLAHİ BEN DUA EDİYORUM"
Hakan Ural, "Hepimiz birer diyetisyeniz artık. Yaşamda her türlü bilgiye ulaşıyorsun. En kıymetli şeyi size söyleyeyim mi? Ben kendi adıma, ne zaman muvaffak oldum. Hep verebiliyorum.