Hakan Ural: "Dibine kadar yandaşım devletimin yanındayım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı?"
Hakan Ural sanatçılara ve medyatik isimlere yandaş yaftalaması yapılmasını eleştirdi. Her zaman devletinin ve halk tarafından seçilmiş kişinin yanında olduğunu belirten oyuncu ve TV yorumcusu Hakan Ural, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. "Son 20 yıldır inanılmaz bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Sanatçı yandaş olmaz diyorlar… Neden?" diyen Hakan Ural, "Dibine kadar yandaşım, Cumhurbaşkanımızı sevmek ayıp mı?" dedi. İşte Hakan Ural'dan gelen dikkat çeken açıklamalar...
"DİBİNE KADAR YANDAŞIM"
Her zaman devletin yanında olduğunu ve seçilmiş kişinin yanında durduğunu söyleyen Ural, "Ben şu an dibine kadar yandaşım. Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım. Halkımın en küçüğünden en büyüğüne kadar emrindeyim ve onların refahı için duacı bir bireyim ben." dedi.
"SANATÇI YANDAŞ OLMAZ DİYORLAR, NEDEN?"
Sanatçıların yandaş olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirme yapan Ural, "Belli bir yaşa kadar hayata karşı tecrübesizliklerimin bedelini ödedim. Ülkemle ilgili meselelerle ilgili de 40-50 yaşımda bugün ne oluyor, meseleler ne, bu düzenin sahipleri kim, biz burda neyiz ne olacağız gibi soruların cevapları için birçok kitapları okudum, inceledim. Son 20 yıldır inanılmaz bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Sanatçı yandaş olmaz diyorlar… Neden? Siyaset neden vardır?
Siyaset ülkesine, bayrağına hizmet etmek isteyen, aday olan insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Bunların ülkesi ile alakalı plan ve projeleri var ise insanlara aktarır, insanlarda buna göre oyunu verir. Demokrasi gereği en yüksek oyu alan kişi de devletine ve milletine de hizmete mukterir olur. Halkın oyları ile seçildikten sonra demokrasi gereği devletin kendisi olduğundan saygıyla o kişiyi desteklersin." ifadelerini kullandı.
"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK SAYGI VE SEVGİ DUYUYORUM, BU AYIP BİR ŞEY Mİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısını da dile getiren Ural, "Bir insanın devletimin yanında olmasının aşağılnması kadar abes bir durum olabilir mi? Bugün sözde muhalifim adı altında birisi söylüyor ise yarın sen muktedir oldun geldin bu sefer sen yandaş mı oluyorsun? Bu abes durum. Aklıselim bir kişinin zaten bu seviyesizlikte algı yaratma çabası olmaz.