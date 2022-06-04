Babasının defalarca cinsel istismarına uğradığını itiraf etmişti! Melisa Döngel’in cesur paylaşımına yorum gecikmedi ’Uf yanıyorum’

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sarıya boyattığı yeni saçlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 3.6 milyon takipçili İnstagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Döngel'e yorum ve beğeni yağıyor. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde final yapan 'Sadakatsiz dizisinde Emir Taro Tekin'in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran'ın gençliğini canlandırmıştı. Şimdilerde de bir çok farklı projede yer alan oyuncu son olarak babasının cinsel istismarına uğradığını itiraf etmiş ve günlerde magazin gündeminde yer almıştı. İşte detaylar...