Hakan Ural 'benim bu yaşamdaki mükafatım' dedi aşka geldi görenler hayran kaldı! Ezgi Can Ural'ı görenler 'Gisella aynı annesi' diyor
Hakan Ural 'benim bu yaşamdaki mükafatım' dedi paylaştı görenler hayran kaldı! Ezgi Can Ural'ı görenler 'Gisella aynı annesi' diyor... 2 çocuğunun annesi Sibel Can ile 1988 yılında dünyaevine girdi Hakan Ural... Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı asilliği ile ortalığı yıktı geçti! Annesine benzetilen Melisa'yı müstakbel kayınvalidesi yorumsuz bırakmadı... 17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlendi Sibel Can. İlk evladı Engincan Ural'ı 1992 yılında, ikinci evladı Melisa'yı ise 1994 yılında kucağına aldı. 1999 yılında Sibel Can ile ayrıldıktan sonra 2005 yılında Ezgi Can Ural ile dünyaevine giren ve bu evlilikten de 2013 yılında Gisella adını verdiği kızını kucağına alan Hakan Ural, eşi Ezgi Can ile paylaştığı kareyle gündeme geldi.
21.03.2022 17:55 - Son Güncelleme: 21.03.2022 18:01
Hakan Ural 'benim bu yaşamdaki mükafatım' dedi aşka geldi görenler hayran kaldı! Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can Ural'ı görenler 'Gisella aynı annesi' diyor...
Sık sık çocuklarıyla birlikte olan karelerini bazen de sadece onların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Hakan Ural, eşii Ezgi Can ile de karelerini takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.