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Haberler Magazin Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı... Nur Tuğba Algül ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan ve 16 yaşında mankenlik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Ural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Hakan Ural aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü yorumcunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hakan Ural'ın memleketi...

30.07.2021 23:25 - Son Güncelleme: 30.07.2021 23:25
Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

Neler Oluyor Hayatta programıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 16 yaşında mankenlik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Ural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

İşte başta Hakan Ural olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

SEDA SAYAN

1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.

Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

MEHMET ALİ ERBİL

1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir