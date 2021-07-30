Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Hakan Ural’ın memleketi...
Hakan Ural bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı... Nur Tuğba Algül ile sunuculuğunu üstlendiği Neler Oluyor Hayatta programıyla izleyici karşısına çıkan Hakan Ural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Selçuk Ural'ın oğlu olan ve 16 yaşında mankenlik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Ural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Hakan Ural aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü yorumcunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Hakan Ural'ın memleketi...
30.07.2021 23:25
- Son Güncelleme: 30.07.2021 23:25
Neler Oluyor Hayatta programıyla ekranlarda boy gösteren Hakan Ural'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 16 yaşında mankenlik kariyeriyle adını duyurmaya başlayan Ural'ın özellikle memleketi merak konusu oldu.