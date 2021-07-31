Berrak Tüzünataç bikinisiyle görüntülenmemek için kırk takla attı ama olmadı 'işte oradalar bizi çekiyorlar'
Berrak Tüzünataç yorucu geçen sezonun yorgunluğu tatilde atıyor. 36 yaşındaki oyuncu, iki hafta önce Bodrum'daydı. Bu kez rotasını Çeşme'ye çevirdi. Görüntü vermekten kaçınan Berrak Tüzünataç bu kez kameralardan kaçamadı. Bennu Gerede'nin oğlu Miro Gerede Erkaya'nın da aralarında olduğu arkadaş grubuyla görüntülenen Berrak Tüzünataç yine kameralardan kaçınmaya çalıştı ancak görüntülenmekten kurtulamadı.
31.07.2021 08:50
- Son Güncelleme: 31.07.2021 08:50
Oyuncu Berrak Tüzünataç önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Gazetecileri görünce önlem almaya çalışan Tüzünataç, bir süre etrafa baktıktan kimsenin olmadığını düşünerek Bennu Gerede'nin oğlu Miro Gerede Erkaya ile denize girdi.
Arkadaşları ile beach'in en köşesinde güneşlenen Berrak Tüzünataç, uzun süre denize girmedi. Tüzünataç, gazetecilerin kendisini çektiği yere sık sık bakarak önlem almaya çalıştı.
Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç'ın fit hali dikkatlerden kaçmadı.