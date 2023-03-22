Hakan Ural “3 numara” deyip paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gisela koca kız oldu! Engincan Ural ile Melisa Ural’ın biricik kardeşi...

Daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural, 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Ural, sosyal medya paylaşımlarından sık sık çocuklarıyla paylaşımda bulundu.