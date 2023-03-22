Hakan Ural “3 numara” deyip paylaştı! Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gisela koca kız oldu! Engincan Ural ile Melisa Ural’ın biricik kardeşi...
11 sene aynı yastığa baş koyduğu şarkıcı Sibel Can ile yaptığı evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Ural, sosyal medya paylaşımlarından sık sık çocuklarıyla paylaşımda bulundu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen ünlü isim, "Üç numara" notuyla kızı Gisela'yı paylaştı. Gisela'nın at bindiği anları da yayınlayan Ural'ın paylaşımını görenler "Ne kadar büyümüş", "Koca kız olmuş" yorumlarını yaptı. İşte Hakan Ural'ın gözlerden uzak büyüttüğü biricik kızı...
22.03.2023 18:23 - Son Güncelleme: 22.03.2023 18:23
16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler alan Hakan Ural, 19'uzunda Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu.
Melisa Ural ve Engincan Ural'ı kucağına alarak genç yaşta baba olan Hakan Ural'ın Sibel Can ile evliliği 11 sene sonra son buldu.
Daha sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural, 2005 yılında ikinci kez nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Ural, sosyal medya paylaşımlarından sık sık çocuklarıyla paylaşımda bulundu.